Les 6 ministres du nouveau gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont prêté serment

Les six ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) - quatre femmes et deux hommes, ça a son importance - ont prêté serment, mardi matin, devant leur parlement.

Nouvelle figure des Engagés, la ministre-présidente, Elisabeth Degryse, a ouvert le bal de ces prestations de serment. Ont suivi Valérie Glatigny (MR), Valérie Lescrenier (Les Engagés), Jacqueline Galant (MR), Adrien Dolimont (MR) et Yves Coppieters (Les Engagés).

Sur ces six ministres, quatre disposent d'une double casquette, siégeant à la fois dans les exécutifs wallon et communautaire. C'est le cas de Jacqueline Galant (MR), en charge des Médias et du Sport en Fédération Wallonie-Bruxelles, et de Valérie Lescrenier (Les Engagés), ministre de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse en FWB.