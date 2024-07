Que peut faire le MR en Wallonie sans le PS? "Chômage, subventions, gouvernance..."

Un gouvernement qui se fera, on le sait, sans le PS. Et selon les déclarations du libéral, c'est une aubaine. Il affirme qu'il y a "tellement de choses" qui ne peuvent pas se faire avec les socialistes: "La réforme de l'activation du chômage, les subventions, la gouvernance, le fait qu'aujourd'hui, on a une gouvernance avec trop d'organes, trop d'élus politiques. Ça n'aurait pas été possible, je peux vous le dire."

Le 12 juillet. C'est la date qui circule pour la formation d'un nouveau gouvernement wallon. Nous avons demandé confirmation de cette rumeur à Georges-Louis Bouchez qui est directement concerné. Voici sa réponse: "Le meilleur moyen de ne pas atteindre une date, c'est de l'annoncer, donc je ne le ferai pas, mais en tous les cas, je peux vous dire qu'on essaye plutôt de parler en nombre de jours qu'en nombre de semaines. Et on avance bien."

Il continue: "On le voit dès les premières notes, alors toute une série d'arbitrages n'ont pas encore eu lieu entre Maxime (NDLR: Prévot, le président des Engagés) et moi, mais on le voit. Il y a des sujets qu'on ne pouvait même pas évoquer qui aujourd'hui sont clairement mis sur la table. On l'a vu également avec toutes les rencontres de la société civile. Plus de 250 acteurs rencontrés, c'est une vraie libération positive de la parole où des gens ont osé dire ce que tout le monde voyait, mais dont on ne pouvait pas parler au niveau politique."