Quelles coalitions possibles au fédéral ? "On se dirige vers cette politique", les explications du politologue Pascal Delwit

Au nord du pays, la N-VA est la grande gagnante de ces élections. Au sud, MR et Engagés ont réussi de grandes progressions, faisant d'eux les vainqueurs en Wallonie. Mais au lendemain des élections, Bart De Wever et Georges-Louis Bouchez sont chargés de former leurs gouvernements respectifs. Si cela semble assez simple en région, cela l'est moins au fédéral. "Les choses ne sont pas aussi simples. La logique voudrait que Vooruit soit dans la coalition et que le PS soit dans l'opposition. Ce qui est particulier parce qu'ils siègent dans le même bâtiment. De la même manière que l'Open VLD irait dans l'opposition et le MR dans la majorité. Mais ça s'est déjà fait, ce n'est pas improbable", explique Pascal Delwit, politologue.