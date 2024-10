Élections communales et provinciales 2024: voici comment RTL va vous informer pour le jour J

Le dimanche 13 octobre 2024, les Belges se rendront aux urnes pour les élections communales et provinciales. Pour l'occasion, RTL déploiera un dispositif exceptionnel sur ses différentes plateformes : télévision, radio et digital.

Durant cette tranche horaire, Caroline Fontenoy et Martin Buxant animeront les trois premières heures, avec des interventions des équipes réparties dans quatorze communes de Wallonie, Bruxelles et Flandre. "On retrouvera notamment Christophe Deborsu du côté de Ninove", indique encore Nathanaël Pauly.

À partir de 8h, dès l'ouverture des bureaux, les équipes de RTL seront sur le terrain pour suivre les élections communales et provinciales à travers toute la Belgique. La chaîne RTL tvi proposera plusieurs rendez-vous en direct : une première émission à 13h, puis une édition spéciale de 16h à 23h, également disponible en streaming sur RTL info. "On sera à l'antenne à partir de 16 h jusqu'à 23 h non-stop", confie Nathanaël Pauly, Manager Pôle Info (TV).

À partir de 19h, Michael Miraglia présentera une édition spéciale du journal télévisé, suivie de discussions et d’analyses menées par Luc Gilson et Martin Buxant jusqu’à 23h. Des invités politiques, des éditorialistes et des experts se succéderont pour commenter les résultats au fur et à mesure de leur arrivée. Parmi les intervenants figurent notamment Frédéric Delfosse, qui détaillera les résultats, et des analystes comme le politologue, Pascal Delwit, ainsi que plusieurs rédacteurs en chef de grands médias belges dont le Soir, Sudinfo, la DH et L'Echo.

Une présence renforcée sur le digital

En parallèle de la couverture télévisuelle, une équipe digitale renforcée sera mobilisée pour offrir une expérience enrichie en ligne et garantir une réactivité tout au long de la journée des élections. Dès la publication des premiers résultats, des cartes interactives seront mises à disposition des internautes pour suivre les tendances par commune et par province.

"Le plus simple : vous rendre sur la page des résultats communaux et provinciaux, puis entrer la commune ou la province de votre choix dans le champ de recherche", explique Mathieu Tamigniau, Digital Project Manager à RTL.