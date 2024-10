Comment désigne-t-on le bourgmestre après les élections? Ça dépend des régions

En Wallonie et en Flandre, le bourgmestre est celui qui a reçu le plus de voies de préférence au sein de la liste la plus populaire qui participe au pacte de majorité. En d’autres termes, c'est la personne qui a reçu le plus de votes au sein du parti qui a gagné l'élection communale.

À Bruxelles, c'est différent. Le bourgmestre doit avoir deux votes pour être désigné. Il doit d'abord obtenir la majorité des votes des membres du conseil communal. Ensuite, il doit obtenir la majorité des votes des élus de la liste électorale où il s'est présenté. Ce ne sera donc peut-être pas la personne qui a reçu le plus de votes des citoyens qui deviendra bourgmestre.