Fin d'une histoire à Andenne, où le bourgmestre cède sa place après un demi-siècle: "J'avais envie de profiter de la vie"

Du côté d'Andenne, c'est donc la fin d'une histoire : le PS perd sa majorité absolue et pourrait bien être renversé par une alliance de tous les autres partis. Ce qui est sûr c'est que Claude Eerdekens ne sera plus bourgmestre. Il s'était placé en fin de liste pour céder la main et malgré ses 1672 voix de préférence, Claude Eerdekens, 76 ans, ne sera plus bourgmestre.

"Tout a une fin, donc c'est un peu logique. Ma volonté était de partir parce que j'ai quand même envie d'un peu profiter de la vie. Moi qui ai travaillé tout le temps, toujours avec acharnement", précise-t-il.