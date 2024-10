Claude Eerdekens est-il le "Joe Biden d'Andenne" ?

Claude Eerdekens, avec 52 ans de carrière en tant que bourgmestre, est-il le "Joe Biden" d'Andenne ?

Vincent Sampoali, tête de liste du PS, est catégorique : "Absolument pas". "Je pense que Claude Eerdekens a toujours mis l'idée à la minute, presque, et donc il est toujours en phase avec son temps. Il est dernier sur notre liste, il poussera la liste et c'est celui qui fera le meilleur score".

Pour certains, c'est une critique

"Je vais dire que j'ai eu la chance de travailler douze ans à ses côtés", répond Françoise Léonard (MR). "Pour certains, c'est une critique, mais je ne pars pas d'une page blanche. Et je peux dire que si je fais partie du jeu, je préfère être sur la table que le pied caché en dessous. (...) S'il est en majorité, on peut faire avancer les choses".

Selon Martine Dieudonné Olivier, de la liste AD&N, "C'est clair que quand on n'est pas d'accord avec le bourgmestre, forcément ça crée des frictions. Je pense qu'un conseil communal, c'est là où justement tout le monde doit donner son avis. On doit prendre l'avis de tout le monde, on doit prendre en considération ce que nous, on a entendu aussi des citoyens. Et on a l'impression de ne pas être entendus".