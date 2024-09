La bourgmestre de Bassange danse le Cramignon avec Christophe Deborsu: "Le folklore, c'est important"

A Bassange, une commune wallonne au nord de la province de Liège, le folklore est très important et bien représenté. "Notre commune est riche en mondes associatifs et comités de fêtes", a confié la bourgmestre, Valérie Hiance (Les Engagés).

"Actuellement, depuis septembre jusque mi-octobre, chaque village, chaque comité organise son Cramignon. Ce sont des farandoles, des couples qui se tiennent de part et d’autre du fer et qui suivent une harmonie. Ils déambulent dans les rues", a expliqué cette enseignante de profession.

"Allons-y", lui a alors lancé le journaliste. "On va faire une démonstration", a rétorqué la bourgmestre, avant de se lever et de tenir le fer d’un côté. "On déambule comme ça, dans les rues sur les musiques de nos différentes harmonies. C’est symbolique", a souligné Valérie Hiance.

"C’est le trait d’union entre les gens. C’est très beau comme signe", a réagi le journaliste.

"C’est aussi symbolique parce que les comités folkloriques ont entamé les démarches pour que nos Cramignons, ceux de la Basse-Meuse et des Pays-Bas soient reconnus auprès de l’Unesco", a ensuite révélé la bourgmestre de Bassange.