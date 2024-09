Une employée du CPAS en arrêt maladie se présente sur la liste PS de La Louvière: "Ce n'est pas interdit", défend le bourgmestre

Cette information, sortie au grand jour par nos confrères de La Dernière Heure, n'a pas manqué de faire réagir les habitants ainsi que l'opposition.

Selon Jacques Gobert, l'actuel bourgmestre (PS) de La Louvière, pourtant, "cette situation n'est pas inédite". "Il y a dans tous les partis des candidats qui se trouvent dans des situations d'incompatibilité en cas d'élection", a-t-il expliqué sur le plateau de Dans ma commune, face à Frédéric Delfosse. "On peut être candidat et au moment de l'élection, si ce candidat est élu, il doit faire un choix. Soit qu'il démissionne de sa fonction dans l'administration, soit qu'il assume le mandat qui lui a été dévolu", a poursuivi l'édile. Pour ce dernier, être en arrêt maladie ne doit pas pouvoir empêcher un agent de faire de la politique, "auquel cas il faudrait faire passer un examen médical à tous les candidats pour être certain qu'ils ne sont pas en maladie".