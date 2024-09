Ils viennent de Flandre, de France ou même d'Europe de l'Est: y a-t-il trop de touristes à Durbuy?

Parmi ces touristes, beaucoup de Flamands qui viennent profiter des bienfaits de Durbuy mais qui également qui y habitent et "prennent goût à nos belles campagnes", selon les dires Pablo Docquier (MR), de manière plus pérenne. Mais "il n'y a pas que des Flamands comme touristes", nuance Laurence Le Bussy (liste citoyenne "Durbuy 2024"). Ils viennent du Nord du pays, donc, mais également d'Allemagne, des Pays-Bas, des "Français du Nord", des "Anglais qui traversent de temps en temps la Manche" ou même encore "de plus en plus" de personnes venues des pays de l'Est, selon les informations rapportées par la candidate Laurence Le Bussy.

Mais n'est-ce pas trop? "Je pense que le souci est d'avoir un bon équilibre entre rural et touristique", répond le bourgmestre Philippe Bontemps. Mais, selon lui, la commune ne manque pas de place. "C'est très grand, c'est la 14ème ville de Belgique en superficie, on n'a pas le sentiment d'être envahi", excepté pendant les événements majeurs comme le Marché de Noël, par exemple. L'affluence touristique aurait également été modifiée après la pandémie de Covid-19, pour l'édile. "On constate que le public vient sur une période beaucoup plus étendue, il y a moins ce tourisme de masse que j'ai pu vivre avant les années 2020."

"Préserver nos villages"

Le candidat aux communales Pablo Docquier se réjouit, de son côté, des visiteurs qui font la richesse de Durbuy. "Le secteur du tourisme, c'est plus de 7% au niveau de la région wallonne", bien qu'il faille "être prudent"."Il faut continuer à accueillir les touristes mais il faut aussi préserver nos villages", dans lesquels la population est "en baisse" et "vieillissante", ce qui a un impact "sur le nombre d'élèves dans les écoles". Même vision pour Laurence Le Bussy qui se dit pour un tourisme de masse "raisonné", respectueux "de l'environnement et de la population".