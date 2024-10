A Sambreville, le PS choisit l’opposition: "Faire la courte échelle à ceux qui nous ont assassinés, c'est compliqué"

A Sambreville, les discussions post-électorales sont particulièrement compliquées. Les leaders du PS et de la liste MR-Engagés ont un conflit personnel très profond. Résultat le PS ne veut pas gouverner avec la liste Ensemble. Le seul autre appui est le PTB. Les habitants se sentent piégés par des jeux politiques.

La guerre est déclarée. Jean-Charles Luperto a choisi l'opposition. Impossible de gouverner avec une liste qui d'après lui a pourri les élections. "A l'entrée des bureaux de vote, le dimanche matin, on a signalé aux électeurs que j'étais sous bracelet électronique. Cela vous donne une tonalité de la campagne électorale. Envisager aujourd'hui qu'on fasse la courte échelle à ceux qui nous ont assassinés à la machette durant toute la campagne, c'est évidemment compliqué", déclare Jean-Charles Luperto.

Pour Jean-Charles Luperto, c'est aux deux listes gagnantes Ensemble et PTB de se mouiller. "Une défaite, ça s'encaisse. Une victoire, ça s'assume. L'heure est venue de ne plus se cacher derrière celui qui était le leader de cette ville et de prendre ses responsabilités. Que les gagnants assument leur victoire", ajoute Jean-Charles Luperto.

Une guerre dont tout le monde parle dans la commune aujourd'hui. Les habitants nous confient être fatigués. "C'est triste. C'est une querelle d'egos entre deux personnes", dit l'un d'entre eux.

Contactée ce vendredi matin, la liste Ensemble nous disait être en négociations avec celle du PTB.