"Encore 27 milliards de coupes en plus ? C'est fou": Le PTB dépose en urgence une résolution contre les règles budgétaires de l'UE

Le PTB a annoncé mardi le dépôt à la Chambre en urgence d'une proposition de résolution contre les nouvelles règles budgétaires européennes. Selon les communistes, la Belgique doit s'y opposer sous peine d'être confrontée à une politique d'austérité.

"Encore 27 milliards de coupes en plus ? C'est fou. (...) Les services publics sont déjà exsangues. Des investissements sont absolument nécessaires dans les transports publics, l'infrastructure, l'enseignement, les soins, etc. Cette austérité va amener un recul social et constitue un carcan intenable pour tout prochain gouvernement", a dénoncé le président du parti, Raoul Hedebouw, dans un communiqué.