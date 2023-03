Environ 400 syndicalistes manifestent pour plus d'égalité entre femmes et hommes

Entre 350 et 400 personnes se sont rassemblées mercredi après-midi, à l'appel de la CSC Bruxelles et de la FGTB Bruxelles, sur la place de l'Albertine dans la capitale pour exiger davantage d'égalité entre les femmes et les hommes, selon un décompte du syndicat chrétien.

A l'occasion de la Journée de lutte pour les droits des femmes, une manifestation était organisée en front commun syndical. Salaires, lutte contre toutes les formes de violence, renfort des services publics et collectifs tels que les crèches et réduction collective du temps de travail étaient les quatre grandes revendications portées par les manifestantes.

"On veut que toutes les femmes puissent porter plainte, y compris les femmes sans-papiers, et qu'elles puissent être accompagnées par les services psycho-sociaux et médicaux", explique Alicia Schmit, déléguée permanente à la CSC Femmes, à Bruxelles. Les demandes portaient également sur une meilleure répartition du temps de travail, ce qui permettrait de mieux répartir les richesses et le temps libre, selon la déléguée syndicale.

Plusieurs femmes, de différents secteurs, ont témoigné de leurs conditions de travail ou des conséquences des violences sexistes et sexuelles. "Choisir entre ses enfants et son métier, c'est le quotidien de tellement de femmes", s'est notamment exprimé Hanane, employée du service public. Les noms des 24 victimes connues de féminicides en Belgique en 2022 ont ensuite été déclamés.

Plusieurs stands étaient disposés sur la place pour créer un "village féministe", permettant aux personnes sur place de se renseigner sur les thématiques abordées par les syndicats.