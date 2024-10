Faut-il construire de nouvelles centrales nucléaires? La réponse de cet écologiste va vous étonner

Alors que le futur gouvernement fédéral se penche sur la question du nucléaire en Belgique, un expert français apporte un éclairage nouveau sur le sujet. Jean-Marc Jancovici, écologiste et ingénieur, souligne l'importance de cette énergie pour l'économie du pays et appelle à une réflexion sur nos modes de consommation.

L'énergie fait tourner notre économie et la demande est croissante. Face à ce constat, une question se pose : faut-il construire davantage de centrales nucléaires ? C'est en tout cas la question qui se pose au niveau fédéral. Pour cet expert, la réponse est sans équivoque "Oui, tout à fait", affirme Jean-Marc Jancovici. "Aujourd'hui, se priver d'une marge de manœuvre, c'est se compliquer la vie de façon très significative. Il faut bien voir que l'énergie, c'est ce qui fait tourner l'économie. Donc, si on se prive d'une marge de manœuvre, ce sera plus difficile de faire tourner le système économique", souligne-t-il. Une décision qui pourrait bien peser lourd sur votre porte-feuille. "Et derrière, on en verra les conséquences sur les revenus des gens et sur leur pouvoir d'achat", affirme l'ingénieur.

Changement de mode de vie

Même si nous assurons l'approvisionnement énergétique en produisant plus ou en important davantage, Jean-Marc Jancovici assure que nous devrons de toute façon changer notre manière de consommer : "Quand on regarde le rôle que joue l'électricité dans le monde moderne, on se rend compte que même avec du nucléaire, de toute façon, on va devoir en utiliser beaucoup moins", explique notre expert. "Car on peut faire autant de nucléaire qu'on veut, ça ne fera jamais autant que le gaz, le charbon et le pétrole consommés en Belgique ou importés dans les biens que vous achetez à l'étranger."