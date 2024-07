Fonctions, moyenne d'âge, parité: voici la carte d'identité du nouveau gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Tout d'abord, cette équipe est assez inédite sur plusieurs points. Pour plusieurs ministres, c'est une première expérience politique : six des dix nouveaux ministres n'ont encore jamais occupé une telle fonction, cinq d'entre eux n'ont même jamais été parlementaires.

Après la nomination des ministres wallons et de leurs prestations de serment ce matin devant le Parlement, prenons un moment pour analyser ces nouvelles équipes gouvernementales en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Certains trouvent qu'Adrien Dolimont, 35 ans et ministre-président wallon, est trop jeune pour occuper cette fonction. Qu'en est-il réellement de l'âge moyen du gouvernement ?

À noter que dans les deux gouvernements, wallon et de la FWB, il y aura une majorité de femmes : 6 contre 4 hommes.

Pour exemple, Anne-Catherine Dalcq (MR), ministre de l'Agriculture, est une agricultrice de formation. Chez les Engagés, Cécile Neven, Yves Coppieters, Elisabeth Degryse et Valérie Lescrenier, respectivement ministre de l'énergie, de la santé, ministre-présidente de la FWB et ministre du tourisme, proviennent de la société civile.

Si pour les postes de ministres-présidents, Elisabeth Degryse et Adrien Dolimont sont effectivement plus jeunes que leurs prédécesseurs Pierre-Yves Jeholet et Elio Di Rupo, en moyenne les gouvernements ne sont pas si différents : en 2019, la moyenne d'âge était de 48 ans, elle est désormais de... 47 ans.