France: cinq syndicats appellent à "manifester le plus largement possible" ce week-end

Cinq syndicats en France, (la CFDT, la CGT, l'UNSA, la FSU et Solidaires) appellent à "manifester le plus largement possible" ce week-end "pour porter la nécessité d'alternatives de progrès pour le monde du travail" avant les élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet, selon un communiqué intersyndical publié lundi.