Gilkinet travaille à une réforme du code de la route

Le ministre Gilkinet précise que la réforme est en chantier depuis un certain temps. "L'objectif est d'atteindre un meilleur équilibre entre les usagers de la route et d'offrir plus d'espace aux usagers actifs", selon sa porte-parole.

Dans le code de la route réformé envisagé, la définition des "pistes cyclables praticables" sera affinée. Lorsque la piste est considérée comme impraticable, il est autorisé de circuler sur la chaussée. Après la réforme, le concept ne sera plus limité aux nids-de-poule ou aux infrastructures en mauvais état, mais pourra aussi concerner, par exemple, la présence de feuilles mortes ou de terre sur la piste cyclable.

Par ailleurs, le nombre de cyclistes nécessaire pour être considéré comme un groupe passera de quinze à dix.