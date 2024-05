Gouvernement fédéral: vers un numéro de registre national pour les bébés

Selon la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), ce projet de loi constitue la première étape de la création d'un 'registre des nouveau-nés'.

" C'est toujours l'acte de naissance qui créera l'identité légale du nouveau-né, mais il est important et utile à bien des égards que les nouveau-nés puissent directement disposer d'une identité administrative et d'un numéro de registre national. Cette mesure permettra notamment à l'enfant de bénéficier de droits et de prestations en matière de sécurité sociale", a justifié la ministre, dans un communiqué, à l'issue de la réunion.