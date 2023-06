Hadja Lahbib remercie les autorités omanaises à Mascate

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a remercié vendredi les autorités omanaises pour leur collaboration dans la libération de quatre otages européens, dont le Belge Olivier Vandecasteele. Elle s'est entretenue dans la capitale Mascate avec son homologue, Sayyid Badr Albusaidi, qui est revenu sur les discussions que le sultanat a favorisées entre la Belgique et l'Iran.

Oman a joué un rôle de "facilitateur" dans les négociations qui ont abouti à l'échange entre le diplomate condamné en Belgique pour terrorisme, Assadolah Assadi, et les quatre Européens. Les prisonniers détenus en Iran et en Belgique ont transité par le sultanat avant de regagner leur pays. La capitale Mascate a en outre été le théâtre de discussions discrètes entre les autorités belges et iraniennes.

"Par un dialogue direct, nous avons cultivé la compréhension mutuelle et essayé de comprendre les perspectives de chaque pays. Nous avons de très bonnes relations basées sur la confiance avec tous nos voisins, y compris avec l'Iran depuis longtemps. La base, c'est l'amitié et la confiance mutuelle, des ingrédients cruciaux dans toute négociation", a déclaré le ministre omanais.