"Il a détruit la réputation de Mons pour servir ses intérêts personnels": Nicolas Martin règle ses comptes avec Georges-Louis Bouchez après sa victoire

Dimanche dernier, les montois ont parlé via les urnes en faisant du PS le premier parti de la ville. Côté candidats, 15.152 voix de préférence pour Nicolas Martin, et 7.148 pour Georgez-Louis Bouchez. Le moins qu'on puisse dire c'est que Nicolas Martin a conquis les montois.

Sur le plateau du RTL info Signatures, il revient sur cette campagne... particulière: "C'était une campagne très difficile. En général, j'ai des relations apaisées et respectueuses avec tout un chacun. Mais dès que Monsieur Bouchez vient quelque part, il joue les troubles fêtes, que ce soit à Mons ou au conseil communal, ou encore à la Chambre plus récemment. Toute la Chambre et le monde politique belge se sont indignés de son comportement, un comportement qu'on connaît depuis une soixantaine de conseils communaux à Mons et que je vis".

Une campagne particulière puisqu'on a assisté à un véritable duel entre les candidats: "De temps en temps, c'est vrai qu'on réagit, qu'on répond, parce que sans quoi on n'a l'impression d'être un peu faible mais ça ne doit pas masquer les débats de fond qui sont primordiaux pour notre ville".

Mons, une ville dangereuse? "C'est un des reproches principaux que j'ai adressé à mon adversaire"

En juillet, Georges-Louis Bouchez a déclaré : "Ma compagne n'ose plus sortir avec le petit au-delà de 19h. Personnellement, je n'ose plus garer ma voiture devant chez moi parce que j'ai peur qu'on la vandalise". La ville de Mons est-elle dangereuse? Est-elle "un hotspot et faut-il éviter d'y aller?", lui demande Christophe Deborsu.