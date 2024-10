"Personne ne l'a fait": Georges-Louis Bouchez ne sera pas bourgmestre de Mons… mais se réjouit de la "progression" libérale

Les libéraux ont confirmé leurs bons scores du scrutin régional et fédéral de juin, insiste-t-il. "Nous sommes donc confortés et renforcés dans nos positions". Georges-Louis Bouchez s'est notamment réjoui du score du MR à Charleroi, à Tournai, à Liège et dans toutes les provinces.

"Nous sommes en position de pouvoir obtenir des mayorats dans des villes de plus de 50.000 habitants en Wallonie, mais aussi du côté bruxellois", a-t-il assuré. "Dans les provinces, qui sont des bastions forts du PS, les socialistes reculent, le MR progresse."