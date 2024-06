"Il n'y a pas de raison de célébrer, c'est une étape pour notre parti"

En fonction du niveau de pouvoir, le CD&V perd un à deux points de pourcentage par rapport à ses résultats de 2019. "Il y a deux ans, on était autre part", rappelle Sammy Mahdi, faisant référence aux très mauvais sondages du passé. "Si on avait dit à ce moment-là que nous serions ici aujourd'hui, avec 12 à 13% des voix, la plupart nous auraient dits fous".

"Nous avons des conditions très claires (pour une participation au gouvernement, NDLR)", a-t-il ajouté. "Si on en tient compte, on veut bien écouter. Mais on doit garder nos principes, si on veut convaincre l'électeur".