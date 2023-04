"Intégrer la dimension de genre dans la politique de logement est indispensable"

Les familles monoparentales et les personnes âgées sont particulièrement frappées par le mal-logement en Belgique, or ces deux groupes sont majoritairement composés de femmes. Il est donc crucial de prendre en compte la dimension de genre dans la politique de logement en Wallonie, qui s'apprête à construire de nouveaux logements d'utilité publique pour un budget annoncé de 1,7 milliard d'euros. C'est ce qu'indique vendredi le Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes (CWEHF) dans un communiqué.