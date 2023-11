Israël commet "une grave violation" des droits des enfants dans la bande de Gaza

La situation des enfants dans la bande de Gaza est critique et repose sur une grave violation inédite et massive de leurs droits humains, communique le Réseau Européen des Ombudsmans pour Enfants (ENOC) au sujet des bombardements israéliens dans la bande de Gaza.

"Au cours des trois dernières semaines, il semble que plus de 3.500 enfants ont perdu la vie à cause d'attaques incessantes", déclare l'ENOC. "Le nombre de morts augmente de jour en jour. Il n'y a aucun enfant dans la bande de Gaza qui ne connaisse la tristesse, des traumatismes, la désolation, le déracinement et la souffrance. Leurs besoins de base, l'alimentation, l'eau, les soins de santé, l'hébergement, ne sont plus satisfaits et leur existence est sérieusement menacée", rend compte ce dernier.

"Chaque attaque ciblée sur les citoyens, les enfants ou les installations de premiers secours qui les aident à bénéficier d'un abri, de soins de santé d'urgence ou d'autres soins est une violation du droit humanitaire international et de la Convention des Nations unies des droits de l'enfant", complète l'ENOC.