"Je reste avec ma dignité, je suis fier du bilan à la tête d'Ixelles"

Ecolo est pourtant arrivé en tête du scrutin dimanche mais une alliance entre le MR, les Engagés et le PS a eu raison du maïorat des Verts, décroché en 2018.

"On a subi des attaques, un bashing incroyable durant cette campagne, comme si c'était Ecolo le problème et, pourtant, les Ixellois ont fait de nous le premier parti de la commune. Et puis, il y a eu une autre partie de la politique, celle des petits jeux politiciens qui dégoûtent la population. Moi, j'ai toujours fait de la politique avec authenticité, autour de valeurs et d'un projet que j'ai toujours défendus, je n'ai jamais voulu céder à la lutte des places. Je reste avec ma dignité et je suis fier du bilan à la tête de la commune", a déclaré M. Doulkeridis interrogé en marge d'une réunion du bureau de son parti.