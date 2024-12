Jean-Pascal Labille reproche à Georges-Louis Bouchez de vouloir "bypasser la concertation sociale" et affirme son soutien à trois partis de l'Arizona

Le Secrétaire général de Solidaris, Jean-Pascal Labille, était l'invité de Martin Buxant ce mercredi matin à 7h50 sur bel RTL. Il s'en est pris au Président du MR et s'est dit plus proches de trois autres partis de l'Arizona.

"Parce qu'il veut la supprimer aujourd'hui, sa volonté est très très claire, c'est de bypasser cette concertation sociale, croyez-moi, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il veut faire, tant à l'égard des organisations syndicales que des organisations mutualistes ou du monde associatif. La concertation sociale, c'est la richesse, parce que qu'est-ce qu'elle amène la concertation sociale ? Elle amène la cohésion sociale, et ça, c'est important dans les sociétés qui sont fracturées comme celles que nous connaissons aujourd'hui", a-t-il scandé.

Il s'est montré plutôt favorable au positionnement de trois partis de l'Arizona.

"Je pense qu'il y a deux blocs aujourd'hui, on a le MR et la N-VA d'un côté, et trois autres partis, Vooruit, le CD&V et les Engagés, qui ont fait de la santé leur priorité. Donc nous appuyons les politiques, d'ailleurs, nous sommes globalement d'accord avec le programme de ces partis. Moi, je regarde le programme, ce qu'ont demandé par exemple les Engagés ou Vooruit dans leur programme correspond à notre mémorandum à nous, à nos demandes à nous", a ajouté Jean-Pascal Labille.