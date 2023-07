Jolyn Huppertz quitte le CSP et siègera en tant qu'indépendante au Parlement germanophone

Jolyn Huppertz, qui présidait la commission de la santé et des affaires sociales, affirme ne pas avoir été soutenue dans le cadre de son travail: "De nouveaux thèmes sociopolitiques tels que les menstruations ou l'endométriose, n'ont été acceptés qu'avec réticence. Un travail approfondi sur le manque de personnel qualifié dans le secteur hospitalier ou sur des problèmes massifs au niveau des maisons de retraite ont été formellement freinés."

Du côté du CSP, on estime que la jeune parlementaire de 27 ans a quitté le groupe politique, car le comité directeur du parti avait décidé de ne pas la placer sur les listes électorales en vue des élections de 2024. D'après le parti germanophone, cette décision fait suite à des violations graves et répétées de la confiance au sein du groupe parlementaire et du parti.

Si la Calaminoise admet avoir commis des erreurs, elle regrette qu'il n'y ait pas eu de discussion ouverte avec le comité directeur du parti.

"J'ai décidé de quitter le groupe parlementaire du CSP, mais je continuerai à honorer mes obligations en tant que députée élue et je resterai au Parlement jusqu'en mai 2024 pour défendre les intérêts de mes électeurs", déclare-t-elle.