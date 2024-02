La Belgique soutient, via B-FAST, les régions touchées par les crues du fleuve Congo

En République démocratique du Congo, 16 provinces ont été touchées par les inondations. Plus de 300 morts ont été dénombrés, plus de 2 millions de personnes sont affectées et près de 100.000 maisons se sont effondrées. L'aide de B-FAST - la structure fédérale qui est activée pour l'aide d'urgence à l'étranger - se traduira par l'envoi de 348 tentes familiales qui s'ajoutent à l'appui déjà fourni par la Belgique aux acteurs humanitaires pour faire face à la crise à l'est du pays

En République du Congo, l'état d'urgence a été déclaré dans huit provinces. Plus de 300.000 personnes ont été touchées et près de 2.500 hectares de terres résidentielles et agricoles ont été détruites. B-FAST y enverra 144 tentes familiales.