La Belgique va livrer 30 chasseurs F-16 à l'Ukraine d'ici 2028

La Belgique était entrée l'an dernier dans la "coalition F-16" aux côtés des Pays-Bas, du Danemark et de la Norvège afin de fournir à Kiev une série de chasseurs-bombardiers pour faire face à l'offensive russe.

A l'origine, la Belgique s'était engagée seulement en matière de formation et d'appui technique et logistique. Mais à l'automne dernier, le gouvernement avait promis de fournir également un certain nombre d'avions, dès que ses premiers chasseurs F-35 lui auront été livrés.

Les dernières avancées territoriales russes en Ukraine ont poussé les Alliés occidentaux à presser le pas en matière de livraison de moyens militaires.

La perspective de longues affaires courantes en Belgique après les élections a également incité le gouvernement à accélérer dans ce dossier.