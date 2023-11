La Chambre adopte la loi "livreurs de colis"

Le projet de loi prévoit encore l'obligation pour tous les prestataires de services postaux d'une part, de se notifier auprès du régulateur, l'IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications), avant le début de leurs activités et d'autre part, de communiquer, tous les semestres, une série de données à l'IBPT.

Le texte a été adopté majorité contre opposition, moins l'abstention des Engagés.

Le PTB et Les Engagés ont dénoncé un projet de loi qui ne suit pas les avis des syndicats. Petra De Sutter a précisé que son texte était validé scientifiquement et suivait des études de l'université d'Anvers et de l'IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications). Les syndicats ont aussi été consultés, a-t-elle ajouté, pointant toutefois la fragmentation du secteur.