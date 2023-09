La compagnie autrichienne ÖBB proposera un train de nuit Bruxelles-Berlin

La compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB lancera en décembre une deuxième liaison ferroviaire de nuit vers la Belgique, entre Berlin et Bruxelles, annonce-t-elle mardi dans un communiqué de presse. Elle sera en concurrence avec la compagnie ferroviaire belgo-néerlandaise European Sleeper.

Le "Nightjet" d'ÖBB circule déjà entre Vienne, la capitale autrichienne, et Bruxelles. En décembre, une liaison nocturne sera également lancée entre Bruxelles et la capitale allemande Berlin. Trois trains par semaine seront proposés dans un premier temps, avant que la fréquence ne devienne quotidienne à l'automne 2024.

Selon Back on Track Belgium, réseau européen visant à soutenir le trafic transfrontalier de nuit, le Nightjet entre Bruxelles et Berlin sera couplé au train pour Vienne et séparé dans la ville allemande de Mannheim.