La confiance des entrepreneurs flamands s'améliore pour la première fois depuis un an

Pour le deuxième trimestre de l'exercice, l'indice de confiance s'est établi à 97,5 points, soit un point de mieux qu'au premier semestre. Il s'agit par ailleurs de la première hausse de l'indice de confiance des entrepreneurs en 12 mois de temps. "Le pire semble donc derrière nous", a commenté M. Waeytens. Preuve en est: pour le deuxième trimestre d'affilée, les carnets de commande se remplissent légèrement mieux.

Malgré tout, la confiance reste décevante. Bouwunie considère en effet que 100 est la "limite saine" sous laquelle l'indicateur de confiance ne doit pas descendre. Or, elle n'a plus été atteinte depuis le troisième trimestre de 2021. Et d'épingler les coûts élevés de la main-d'œuvre, la faible rentabilité et le ralentissement de la construction résidentielle.