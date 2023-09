La Défense cherche à recruter plus de 4.000 militaires, civils et réservistes en 2024

La Défense procèdera l'an prochain au recrutement de plus 4.000 personnes - un chiffre quasi-record - dans plusieurs catégories, dont 2.500 militaires d'active et 460 civils, a indiqué mercredi la ministre en charge de ce département, Ludivine Dedonder, tout en annonçant des modifications pour certaines catégories, comme un assouplissement des critères de sélection pour les pilotes d'avions et d'hélicoptères.

En 2024, l'objectif est de recruter 1.250 volontaires (soldats et matelots), 950 sous-officiers et 300 officiers, soit 2.500 militaires. À ce chiffre s'ajoute 460 civils et plus de mille réservistes", a-t-elle détaillé au cours d'une conférence de presse à la caserne De Hemptinne à Heverlee, près de Louvain.

Mme Dedonder (PS) a également donné un aperçu des chiffres du recrutement déjà réalisé cette année, mais qui se poursuivra jusqu'en décembre. Dans les prochaines semaines, 345 candidats officiers, 764 candidats sous-officiers et 121 candidats volontaires. a-t-elle indiqué. Et 352 civils ont rejoint cette année la Défense, dont certains sous un statut Rosetta.