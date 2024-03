La Défense a effectué un cinquième largage d'aide humanitaire, à Gaza: au total, 84 tonnes de matériel et nourriture ont été livrés

La Défense belge a effectué lundi, avec succès, un cinquième largage d'aide humanitaire sur Gaza, a-t-elle annoncé le même jour. Au total, l'A400M belge a parachuté depuis le début de ses opérations sur place la semaine dernière plus de 84 tonnes de nourriture et de matériel humanitaire, selon un communiqué.

"Nous sommes bien conscients que ce n’est pas la situation la plus idéale, mais c’est actuellement le seul moyen d’acheminer l’aide humanitaire indispensable à la population souffrante de Gaza. Je voudrais tout d’abord remercier nos militaires pour leur engagement et leurs efforts ; ils ont été appelés puis déployés en Jordanie dans des délais très courts. Leur travail est crucial pour fournir une aide humanitaire au nom de notre pays. Je tiens également à remercier les autorités jordaniennes pour la coordination et la bonne coopération. Grâce aux bonnes relations entre les Défenses belge et jordanienne, nous avons pu déployer en quelques jours seulement un détachement pleinement opérationnel en Jordanie et nous mettre au travail très rapidement", a noté Ludivine Dedonder, ministre de la Défense.

Les 4 et 5 mars, le matériel humanitaire de B-FAST, le personnel militaire et le matériel nécessaire pour effectuer les largages ont été acheminés vers la Jordanie via deux vols partis de Melsbroek. Le premier largage a eu lieu le 7 mars, suivi de largages les 8, 9, 10 et 11 mars.