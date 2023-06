La douane saisit 30 millions de cigarettes de contrefaçon en Flandre occidentale

Le service des recherches de la douane a saisi vendredi passé 30 millions de cigarettes de contrefaçon lors de perquisitions menées dans des entrepôts à Waregem et Elverdinge (Flandre occidentale), a fait savoir lundi le SPF Finances. Un total de 77 boites de tabac coupé (prêt à fumer) ont également été découvertes, soit plus de dix tonnes de tabac brut.

Deux sites ont été mis au jour, dont l'un abritait des chambres pour 11 travailleurs.

Ces saisies sont le résultat d'une journée d'action concernant la production et le stockage illégaux de cigarettes. Outre le tabac et les cigarettes en tant que tels, la douane a découvert des paquets vides des marques Marlboro, Mayfair, Benson & Hedges, Richmond et John Player Special, des filtres et des rouleaux de papier à cigarettes, du papier filtre, des mallettes, du carton, de la colle et de la feuille d'aluminium.