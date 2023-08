La FWB renforce les services d'accompagnement à la parentalité

Les moyens vont rapidement augmenter pour passer de 682.000 euros en 2023 à 1,16 million d'euros par an en 2025 afin de permettre de renforcer ces services, et notamment, de créer 3 nouveaux services d'accompagnement périnataux.

Une nouvelle réglementation permettra d'offrir un cadre de reconnaissance pérenne et de subventionnement structurel pour différents services d'accompagnement à la parentalité que sont les lieux de rencontre enfants et parents (LREP), les espaces parents dans la séparation (EPS), les services d'accompagnement périnataux (SAP) et les services d'accompagnement des familles (SAF).