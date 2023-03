La grève dans les prisons a un réel impact sur le régime des détenus

Les prisons les plus impactées sont celles d'Anvers, de Beveren, de Gand, de Louvain Central, de Malines, de Merksplas, de Saint-Gilles, de Tongres et de Turnhout. A Jamioulx, les préaux ont pu être organisés le matin mais les visites n'ont, en revanche, pas pu l'être. Les préaux n'ont pas pu être organisés en Maison d'arrêt à Lantin et des policiers ont été appelés en renfort lors de la pause de nuit. Enfin, à Mons, il n'y a pas été possible d'organiser des visites et il n'y a pas eu non plus de mise au travail pour les détenus.

En outre, un renfort policier a dû être demandé pour la prison de Saint-Gilles et de Haren.

Le mouvement de grève entend dénoncer des coupes budgétaires mettant à mal le service rendu au public, la pénurie de personnel et une charge de travail trop élevée.