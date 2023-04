La maternité de Chimay suspend ses activités faute de sages-femmes

Sur 12 sages-femmes, cinq partent en congé de maternité. Or il manque six équivalents temps plein dans l'équipe pour faire tourner le service. Dans ces conditions, une suspension des activités était nécessaire afin de trouver une solution à long terme, explique Frédéric Dubois, responsable de la communication pour le réseau HUmami Santé Charleroi-Chimay.

En cause, une pénurie criante visant les métiers d'infirmière et de sage-femme en Belgique et plus largement en Europe. "L'hôpital de Chimay est isolé géographiquement, ce qui rend les recrutements encore plus difficiles", dit Frédéric Dubois.