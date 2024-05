La ministre belge Gennez à Ramallah dans l'espoir d'un État palestinien "viable"

La ministre Vooruit a insisté sur le "caractère démocratique" que doit avoir l'exécutif palestinien. Entre autres, un plan en 11 points sur la démocratie aurait été élaboré et des mesures auraient été prises en matière de droits de l'homme et de liberté d'expression. "C'est ce que nous devons leur demander pour que l'État palestinien soit viable. Dans ces conditions et avec cet engagement, on devra reconnaître cet État", a déclaré Mme Gennez, soulignant que le temps pressait en raison des actions actuelles du gouvernement israélien.

La ministre insiste aussi sur l'aspect financier. Sur la base des accords de paix provisoires, Israël perçoit des taxes dont le montant est transféré chaque mois à l'Autorité palestinienne. Depuis des mois, cependant, le montant diminue et, depuis le mois dernier, plus rien n'est transféré. "C'est leur plus grand handicap : ils sont censés garantir la sécurité et l'éducation, mais ils ne peuvent pas offrir cela à leur propre peuple parce qu'Israël ne transfère pas les fonds", a déclaré M. Gennez.