La police de Namur-Capitale a reçu près de 10% de demandes d'intervention en plus en 2022

La police de la zone Namur-Capitale a reçu 56.497 demandes d'intervention en 2022, contre 51.703 en 2021, a-t-elle indiqué mardi en présentant son bilan annuel. Cette hausse et d'autres s'expliquent notamment par la fin de la pandémie liée au Covid-19.

Dans la même tendance, le nombre d'arrestations est passé de 1.867 à 2.358 et le nombre de procès-verbaux de 47.401 à 54.025, parmi lesquels il faut recenser quelque 7.200 sanctions administratives communales.

En matière de sécurité routière, les accidents de la route sont en hausse de 23% (1.802 contre 1.458 en 2021). Ceux avec lésions corporelles sont en augmentation de 25% (295) et ceux avec alcool de 3,6% (174). Ce qui inquiète davantage la police de Namur-Capitale est l'implication des jeunes de 19-29 ans, en hausse de 22%, pour un total de 443 accidents. En outre, ces jeunes conducteurs sont impliqués dans 21 des 40 accidents mêlant alcool et lésions corporelles comptabilisés en 2022. "Après une petite accalmie, on est donc revenu au taux de 2019, avant le Covid-19", a regretté à ce sujet Thierry Duchatelet, premier commissaire de la police Namur-Capitale.