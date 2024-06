La présidente de Vooruit a une préférence pour le PS mais n'exclut pas d'y aller sans

"Je ne me suis jamais attachée à quelqu'un, mais j'ai toujours dit: plutôt avec le PS", a déclaré Melissa Depraetere, la présidente de Vooruit, lundi à son arrivée à une réunion du parti socialiste flamand.

La priorité de Vooruit en cas de participation au gouvernement fédéral est le pouvoir d'achat. "Nous avons augmenté le salaire minimum et nous devons continuer à le faire. Il faut aussi réformer la fiscalité pour que les gens fassent des gains en net."

La jeune présidente a rappelé que son parti, avec le PS, avait "mené une politique sociale très forte et protégé le pouvoir d'achat et les soins de santé".

En ce qui concerne le gouvernement flamand, Melissa Depraetere estime que la N-VA, Vooruit et le CD&V peuvent former ensemble une majorité viable, même s'ils n'ont qu'une faible marge excédentaire avec 65 sièges (sur 124). À ses yeux, au nord du pays, l'accent devra être mis sur le renforcement de l'éducation et l'élimination des listes d'attente pour l'aide sociale.