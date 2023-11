La prime énergie n'a bénéficié qu'à 849 entreprises bruxelloises sur 38.000, déplore le MR

Dans un communiqué, celle-ci a souligné que le nombre d'entreprises bruxelloises ayant fait faillite en 2022 était proportionnellement supérieur à la situation constatée en Flandre et en Wallonie. Aux fardeaux des conséquences des plans de mobilité Good Move et de la crise covid est venue s'ajouter la crise énergétique, accompagnée de l'inflation et de l'indexation.

Afin de soutenir les entreprises et commerces frappés par cette crise énergétique, le gouvernement bruxellois (PS-Ecolo-DeFI) a prévu une prime compensatoire destinée à soutenir une partie des surcoûts énergétiques pour les entreprises bruxelloises sensibles énergiquement. Un budget total de 117 millions d'euros visait à rencontrer les besoins de 38.000 entreprises ciblées.