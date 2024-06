La princesse Astrid vante les atouts des fraises belges

Astrid est en mission économique en Norvège, accompagnée de nombreux ministres, chefs d'entreprise et universitaires. Lundi soir, elle a assisté à une réception célébrant les fraises belges.

Dans un rooftop bar avec vue sur la capitale et les fjords, la princesse et les autres invités ont pu déguster un cocktail de fraises et d'autres gourmandises à base de fraises belges.