La réforme du Livre II du Code pénal approuvée en commission de la Justice

Ce texte constitue le deuxième volet de la réforme du code pénal initiée par le prédécesseur de M. Van Tigchelt, Vincent Van Quickenborne. Ce volumineux projet comprend 687 articles et 7 titres : les violations graves du droit international humanitaire et le crime d'écocide; les infractions contre la personne; les infractions contre la sécurité publique; les faux, les infractions contre les biens, les infractions économiques et les infractions contre l'État et son fonctionnement.

La commission a adopté en première lecture la réforme du Livre Ier du Code pénal à la fin du mois dernier.