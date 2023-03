La STIB enregistre des effets positifs de Good Move dans le Pentagone et à Schaerbeek

Après une période compliquée, la STIB a constaté que les aménagements des quartiers apaisés dans le cadre du plan Good Move à Schaerbeek et dans le Pentagone ont un impact positif sur les temps de parcours de plusieurs lignes de tramways et de bus.

Le premier bilan, réalisé six mois après la mise en œuvre, est, selon elle positif pour les transports publics, qui progressent en vitesse opérationnelle et en régularité.

"Avec des mesures relativement simples et très peu coûteuses, telles que la diminution de la pression du trafic automobile et la création de bandes de transport en commun, on peut faire des progrès historiques en termes de conditions de circulation de nos transports en commun", a commenté pour sa part, la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), citée dans un communiqué de la STIB.