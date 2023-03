La Wallonie débloque 6,4 millions pour préparer ses cours d'eau au dérèglement climatique

Dans le cadre du plan de relance régional, le gouvernement wallon a sélectionné, jeudi, sept projets concrets visant à la reméandration de cours d'eau et à la création de zones d'immersion temporaire pour lutter contre les inondations et les risques de pénurie d'eau.

Afin de développer les services rendus par les cours d'eau et les zones humides, l'exécutif avait lancé l'appel à projets "Résilience Biodiversité-Climat". Sur les 30 dossiers de candidatures déposés par des communes, provinces et acteurs associatifs, sept ont été sélectionnés par le jury pour un montant de 6,4 millions d'euros.

Deux autres sessions de cet appel à projets suivront, pour permettre à l'ensemble du territoire wallon d'améliorer sa résilience et sa robustesse face aux dérèglements climatiques, a assuré le gouvernement.

"Les inondations dramatiques de juillet 2021 ou encore les sécheresses à répétition de ces dernières années ont confirmé l'urgence de préparer nos territoires et de les rendre plus robustes et résilients. Tout en continuant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, investir massivement dans la protection et la restauration de la nature et dans des aménagements comme ceux-ci vont nous aider de façon très concrète à nous protéger demain", a commenté, dans un communiqué, la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo).