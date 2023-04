La Wallonie doit aider à consolider les entreprises qui marchent

En compagnie du ministre wallon de l'Économie Willy Borsus et du ministre en charge des Aéroports, Adrien Dolimont, Elio Di Rupo a découvert l'usine carolo, spécialisée dans la fourniture de services de maintenance et d'entretien aux marchés de l'aviation commerciale et de la défense.

"Le carnet de commandes de l'entreprise - une des 3 seules actives dans le segment au niveau mondial - est rempli. Nous sommes vraiment dans une entreprise de talents et d'excellence", s'est félicité le ministre-président.