L'ambassade suisse à Khartoum fermée, son personnel a été évacué

"Pour des raisons de sécurité, nous fermons notre ambassade à Khartoum. Notre personnel et leurs familles ont été évacués et sont en sécurité. L'exercice a été rendu possible grâce à une collaboration avec nos partenaires, notamment la France", a aussi écrit sur Twitter le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.

Les personnes sont saines et sauves, a précisé son département (DFAE) dans un courriel à Keystone-ATS. Deux sont en route pour l'Éthiopie, les autres ont pu être évacuées vers Djibouti grâce au soutien français.