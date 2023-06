Lancement d'une campagne de sensibilisation au tri sélectif sur les routes wallonnes

À l'approche des départs en vacances, la Sofico, le SPW Mobilité et Infrastructures, Be WAPP et Fost Plus lancent vendredi une campagne de sensibilisation pour promouvoir le tri sélectif sur les aires autoroutières wallonnes, annoncent les quatre acteurs dans un communiqué commun. La campagne sera affichée sur les 300 panneaux bordant les grands axes (auto)routiers du sud du pays de la mi-juin à la fin du mois de juillet.