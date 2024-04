L'attaque au couteau dans une église assyrienne à Sydney traitée comme un acte terroriste

L'attaque à l'arme blanche est d'autant plus marquante qu'elle est survenue deux jours après une attaque au couteau dans un centre commercial de Sydney, ville la plus peuplée d'Australie. Un homme présentant des problèmes de santé mentale a tué six personnes, principalement des femmes et blessés de nombreuses autres. Cet assaillant a été abattu par une policière et ses actes ne sont pas considérés comme terroristes.